Meer Switch 2 nieuws, Final Fantasy 9 remake gespeculeer en meer in overig nieuws week 14

De week waar wij op de redactie al maanden naar uitkeken (de Switch 2 Direct) is voorbij. We hebben al het overig nieuws van de week weer op een rij gezet!

Nieuws

Palworld ontwikkelaar Pocketpair mag dan wel in strijd zijn met Nintendo om patenten uit hun game, die wel erg veel weg hebben van Pokémon, maar dat weerhoudt de ontwikkelaar niet om hun game naar de Switch 2 te brengen. In een interview met IGN geeft communicatieadviseur John Buckley in ieder geval te kennen dat ze het zeker overwegen als de console sterk genoeg is.

Nightdive Studios staat bekend om het maken van remasters van klassiekers en wil hun portfolio uitbreiden naar Xbox 360 en PlayStation 3 games. Al zit er vooral bij laatstgenoemde een uitdaging: de architectuur van de PlayStation 3 maakte het destijds al moeilijk voor ontwikkelaars om games te maken, dus laat staan als je de game gaat remasteren naar de huidige architectuur. Echter is de studio ervan overtuigd dat ze ervaring genoeg hebben opgedaan om het alsnog voor elkaar te botsen.

Zenimax Workers United, de vakbond bestaande uit quality assurance-werknemers van Zenimax Media, heeft een staking goedgekeurd. Het zou gaan om 300 medewerkers van de quality assurance-afdeling van Zenimax in Maryland en Texas. Deze afdeling is al twee jaar aan het onderhandelen met het bedrijf, maar te lage lonen en het feit dat medewerkers op kantoor moeten komen, zijn punten waar geen overeenkomst wordt bereikt. Met de staking hoopt het bedrijf meer voor elkaar te krijgen.

Het begint er steeds meer op te lijken dat we binnenkort iets nieuws van Bungie’s Marathon kunnen verwachten. Zo veranderde PlayStation hun banner op X en heeft Bungie een teaser video op het social media platform.

Eerder deze week werden al de games die begin april naar Xbox Game Pass zullen komen en welke er vanaf gehaald worden, maar blijkbaar komt op 15 april ook GTA 5 nog terug naar de service van Microsoft.

Nintendo Switch 2 aftermath

Nintendo onthulde deze week een hele sloot aan games, details en zelfs een releasedatum en prijs voor de Switch 2. De dagen er na werd er ook nog genoeg geschreven over de games, de prijs en zelfs de naam van de console.

Een van de games die de platformhouder toonde was de techdemo Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Deze demo zal helaas niet gratis zijn, maar kost in Japan 990 yen (wat ruim 6 euro is). Het kan zo maar zijn dat deze demo in Europa nog duurder wordt..

In een pagina op de officiële website van Nintendo zijn producent Kouichi Kawamoto en regisseur Takuhiro Dohta in gesprek over de nieuwe console van Nintendo en meldden daar onder andere dat de console bijna Super Nintendo Switch had geheten. Men zag hier af omdat het te veel leek op de Super NES en die console kon geen games van de NES spelen, terwijl de Switch 2 wel games van de originele Switch kan spelen.

Ook de batterijduur van de Nintendo Switch 2 in handheld is besproken en die gaat volgens het bedrijf tussen de 2 en 6,5 mee. Dat is een stuk minder dan de 4,5 tot 9 uur van de originele Switch en iets minder dan de 3 tot 7 uur van de Switch Lite. Ondanks dat er een sterkere batterij in zit van 5220mAh lithium-ion-batterij (ten opzichte van de 4310mAh-batterij in de Switch). Echter zal de hybride console wel veel meer eisende games gaan draaien.

Hollow Knight Silksong werd tijdens een korte “sizzle real” getoond en het interessante was dat de game in 2025 moet verschijnen. De game zou oorspronkelijk al in 2023 op de markt moeten komen, maar werd daarna meermaals uitgesteld. Blijkbaar komt er dit jaar dan toch echt een release.

Hori komt met een Piranha plant-versie van de Nintendo Switch 2-camera. Op de website van het Duitse Media Markt is de camera te vinden voor de prijs van €39,99 en die verschijnt, net als de Switch 2, op 5 juni.

Nintendo heeft ook een lijst gemaakt met Switch-games die niet helemaal probleemloos op de opvolger zullen draaien. Zo kan de Labo VR-kit helemaal niet gebruikt worden, puur omdat deze niet om de Switch 2 past. Echter zijn er ook een aantal games die niet vlekkeloos draaien op de nieuwe console, zoals Fortnite. Echter komt er een Switch 2-versie bij de lancering, waardoor dat euvel verholpen wordt. Mocht je willen weten welke games er nog meer mogelijk problemen veroorzaken, check dan even deze site!

Nintendo heeft tijdens de Treehouse events, waar games als Donkey Kong Bananza, Mario Kart World en Metroid Prime 4 werden getoond veel klachten gekregen over de prijs van de Switch 2. De reactie die het vaakst voorbij kwam, was “drop the price” (verlaag de prijs).

Nintendo komt overigens voor Japan wel met een goedkopere versie van de Nintendo Switch 2. Deze versie kan alleen gekoppeld worden aan een Japans Nintendo account en zal ook alleen maar de Japanse taal voeren. Dit om te voorkomen dat deze vanuit het Westen flink wordt geïmporteerd. De zwakke yen zou de reden zijn voor de goedkopere versie. De console zou omgerekend zo’n 309 euro moeten kosten en hierdoor hoopt Nintendo de console in eigen land goed te kunnen verkopen en ook de strijd met de concurrentie (voornamelijk PlayStation) te kunnen blijven voeren.

We kunnen wel klagen over de prijs, maar volgens Nvidia is de Switch 2 10 keer zo krachtig als diens voorganger. Dit onder meer door het gebruik van DLSS (Deep Learnig Super Sampling). Tijdens de direct werd er niets gemeld over door Nintendo, maar daar heeft Nvidia inmiddels verandering in gebracht.

Serie/ fimnieuws

Nintendo wil volgens insider Daniel ‘DanielRPK’ Richtman groots uitpakken met de Legend of Zelda film. Sterker nog: als het aan “Big N” ligt wordt het een trilogie aan films. Deze zouden in een tijdsbestek van zes jaar uit moeten komen. Aangezien de eerste gepland staat voor 26 maart 2027 zal het dus tot maximaal 2033 duren voor de trilogie compleet is. Dan moet dit nog eerst maar waar blijken te wezen.

Overigens is de officiële beschrijving van de film ook vrijgegeven en die luidt als volgt: “The Legend of Zelda volgt Link, een jonge strijder die het magische land van Hyrule van duistere krachten wil beschermen. Het land wordt bedreigd door Ganon, een genadeloze krijgsheer die de Triforce in handen wil krijgen – een eeuwenoud relikwie dat schijnbaar oneindige macht oplevert. Om hem tegen te houden moet Link een gevaarlijke reis ondernemen en tegen monsters vechten, verraderlijke kerkers verkennen en ingewikkelde puzzels oplossen om heilige artefacten veilig te stellen die hem helpen tijdens zijn queeste.”

Trailers

From Software onthulde deze week niet alleen Elden Ring en The Duskbloods voor de Nintendo Switch 2, maar ook een nieuw personage voor Elden Ring: Nightreign. In een nieuwe video maken we kennis met de Ironeye.

Geruchten

Er wordt al jaren gespeculeerd over een Final Fantasy 9 remake en dit jaar lijkt de kans wel groot dat de game wordt aangekondigd. Op 7 juli viert de game het 25 jarige bestaan en daar is inmiddels een website voor in de lucht gegaan. Daar zullen allerlei aankondigingen worden geplaatst en tot nu toe staat er alleen een vermelding van een boek.

Nu is er op Reddit een gebruiker die claimt dat de game de subtitel ‘Timeless Tale’ krijgt. Laat nou op de eerder genoemde website de soundtrack vermeld staan, die ook dezelfde naam heeft. Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat hij op deze manier een game heeft ontdekt, want hij ontdekte dit ook al bij Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai.