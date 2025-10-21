Eerste gameplay van Marvel Rivals zombie modus

Afgelopen week werd de eerste PvE zombie modus voor Marvel Rivals aangekondigd en vandaag hebben we de eerste beelden ervan.

De zombie modus van Marvel Rivals is vanaf aanstaande donderdag speelbaar en daarin nemen spelers het dus voor het eerst op tegen computergestuurde tegenstanders. Thor, Blade, Magik, The Punisher en Jeff zullen de strijd met de ondode aan moeten, maar het ook opnemen tegen the Queen of Dead en Zombie Namor. Spelers moeten zien te voorkomen dat de zombies de wereld overnemen en zullen strijden tegen hordes aan ondode wezens.

De personages krijgen uiteraard speciale krachten, zoals Blade’s Moon Blades of een ongelimiteerde Darkchild-vorm van Magik. Marvel Rivals is sinds vorig jaar speelbaar op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Vorige maand verscheen de game al op de PlayStation 4 en Netease wil de game maar al te graag naar de Nintendo Switch 2 brengen.