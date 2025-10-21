Project Motor Racing trailer belooft “compromisloze realisme”

Straight4 Studios heeft een nieuwe trailer van Project Motor Racing vrijgegeven en daarin toont men de techniek die de game “compromisloze realisme” moet garanderen.

De game van Project Cars bedenker Ian Bell maakt namelijk gebruik van True2Track technologie en in de onderstaande video duikt de ontwikkelaar er dieper op in.

Ian Bell werkte tot een paar jaar geleden voor Codemasters aan de Project Cars-reeks, die helaas met het derde deel een hele andere richting in ging. Nadat EA de studio overnam, ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging ergens anders. Hij begon Straight4 Studios en mocht daar de game Project Motor Racing bouwen.

Wat dat betreft kunnen we de game dan ook het beste zien als een spirituele opvolger van Project Cars 2. De game kent bij de lancering 10 wagenklassen en 27 circuits. Die lancering vindt overigens al plaats op 25 november en dan komt ie naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.