Halo Studios komt deze maand met een update over de toekomst van de serie

Halo Studios (voorheen 343 Industries) heeft nog maar eens herhaald tijdens de Halo World Championship meer te gaan vertellen over de toekomst van de serie.

In een blogbericht laat de studio namelijk het volgende weten:

“Afgelopen juni lieten we al aan fans weten dat we het gesprek van vorig jaar door zouden zetten en meer zouden delen over waar we aan werken. Net zoals vorig jaar zullen we op het hoofdpodium zijn om er over te praten. Dit jaar hebben we ook een ‘deep dive’-panel op het Community-podium dat je niet wil missen.”

In juni liet de studio al eens doorschemeren op 24 oktober meer inzicht te zullen geven over de toekomst van de Halo franchise. Vandaag wordt nog maar eens bevestigd dat 24 oktober een belangrijke dag kan worden voor de fans.

Eind vorig jaar liet 343 Industries weten voortaan als Halo Studios door het leven te zullen gaan en meerdere projecten voor de franchise in ontwikkeling te hebben. Ook toonde men conceptbeelden van de serie draaiende op de Unreal Engine 5.

Volgens geruchten wordt er gewerkt aan een remake van de singleplayer van de eerste Halo. Hoewel deze dus geen multiplayer gaat krijgen, werkt Certain Affinity volgens dezelfde geruchtenmolen aan een losstaande multiplayer ervaring, die ooit bekend stond als de Battle Royale voor Halo Infinite. Daarnaast zou “Halo 7” in pre-productie zijn.