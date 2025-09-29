Derde deel Final Fantasy 7 Remake al voor groot deel speelbaar

De ontwikkeling van het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake voorloopt geheel volgens schema.

In een gesprek met Automaton liet regisseur Naoki Hamaguchi weten dat de ontwikkeling van het derde deel van Final Fantasy 7 “erg goed” verloopt. Intern zou al een groot gedeelte van de game speelbaar zijn en dat het team nu aan de verfijning ervan werkt. Helaas onthulde de regisseur nog geen releasedatum, maar het zou zo maar kunnen dat dit tijdens de Game Awards gaat gebeuren. Althans als wij ons geld ergens op moeten neerzetten.

Eind vorig jaar maakte Square Enix al bekend dat de game in volledige productie was gegaan. In de game zal het luchtschip de Highwind het voertuig zal zijn waarmee de open wereld verkend zal worden. Spelers krijgen daarin alle vrijheid om het voertuig te gebruiken en dus ook de wereld te verkennen.

Onlangs werd bekendgemaakt dat het eerste deel van de Final Fantasy 7 remake op 22 januari 2026 naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X zal komen. Daarna zullen ook de overige delen volgen, maar of er sprake is van een tijdelijke console exclusieve game is nog niet bekend.