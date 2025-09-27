Final Fantasy 7 Remake krijgt demo op Switch 2 en Xbox Series S/ X

Goed nieuws voor degene die het eerste deel van de Final Fantasy 7 Remake op de Switch 2 of Xbox Series S/ X willens spelen. Dit jaar moet er namelijk nog een demo van de game verschijnen!

Naoki Hamaguchi heeft aan Inverse laten weten da er eind dit jaar nog een demo van de game naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X zullen komen.

“Ik wil even melden dat er eind dit jaar een demo uitkomt op Switch 2 en Xbox. Spelers die misschien nog twijfelen of ze de game willen spelen, kunnen het hierdoor ervaren.”

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer we de demo precies kunnen verwachten. Final Fantasy 7 Remake verschijnt op 22 januari 2026 voor de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X. De andere twee delen van de remake zullen ook naar die consoles komen, al is het nog niet duidelijk wanneer dit precies zal gebeuren.