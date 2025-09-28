Pragmata trailer toont de Shelter

Tijdens de Tokyo Game Show werd een nieuwe trailer van Pragmata getoond, waarin The Shelter werd uitgelicht. Dit is als het ware de HUB van de game.

Spelers keren na de missies terug in de Shelter, dat voor hen een thuisbasis is. Hier kunnen spelers vaardigheden en nieuwe moves ontgrendelen, maar ook zich voorbereiden op de volgende missie. Daarnaast toont de trailer ook een aantal gevechten met verschillende vijanden uit de game.

Pragmata werd in 2020 aangekondigd voor de PlayStation 5, maar werd meerdere malen uitgesteld. De game staat nu voor volgend jaar in de planning en zal naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen. Wij gingen tijdens de Gamescom aan de slag met de game en waren aangenaam verrast door de sci-fi game van Capcom.