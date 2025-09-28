EA zou door overname van 50 miljard dollar privébedrijf kunnen worden

Een groep investeerders lijkt zich op te maken om EA over te nemen voor 50 miljard dollar en zodoende het bedrijf privé te maken.

The Wall Street Journal en Reuters melden dat de overname volgende week al kan worden aangekondigd. De investeerders zouden een slordige 50 miljard dollar neer willen leggen om van het beursgenoteerde bedrijf een privébedrijf te maken.

De bronnen van de publicaties melden dat investeringsbedrijf Affinity Partners (van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump), het private-equitybedrijf Silver Lake en Public Investment Fund uit Saoedi-Arabië de deal willen realiseren.

Laatstgenoemde bedrijf is door Saudi-Arabië opgestart om minder afhankelijk te zijn van de winst op olie. Het bedrijf heeft eerder al investeringen in EA gedaan, maar ook Activision Blizzard, Nintendo, Nexon en Capcom.

Als deze deal doorgaat is het de tweede grote overname in relatief korte tijd en de op één na grootste. De vorige uitgever die werd overgenomen, was natuurlijk Activision Blizzard en daar betaalde Microsoft 68,7 miljard dollar voor.

EA is natuurlijk de uitgever die bekend staat van games als EA Sports FC (voorheen FIFA), Need for Speed, Mass Effect en Battlefield. Van die laatste verschijnt op 10 oktober Battlefield 6. Als we de geruchten mogen geloven, zal achttien dagen later de Battle Royale ervan al verschijnen.