Dan Houser overtuigd dat GTA 6 geweldig wordt, ondanks dat hij zelf niet betrokken is

Dan Houser, medeoprichter van Rockstar Games en schrijver van alle reeds verschenen GTA-games, heeft laten weten niks met GTA 6 te maken heeft. Desalniettemin verwacht hij dat de game geweldig gaat worden!

In een interview met IGN tijdens LA Comic Con meldde Houser namelijk het volgende:

“Ik vind het een groot voorrecht dat ik aan iets zo groots heb mogen werken. Ik heb de laatste tien of elf [GTA-games] geschreven, dus ik denk dat de wereld waarschijnlijk wel genoeg GTA van mij heeft gehad. Het gaat geen verhaal zijn dat ik geschreven heb, of personages die ik ontwikkeld heb. Maar ik denk dat het spannend wordt. De game zal geweldig zijn, daar ben ik zeker van.”

Ondanks dat Houser aan alle GTA-games werkte, was Red Dead Redemption 2 het project voor Houser het hoogtepunt van zijn carrière:

Red Dead 2 was denk ik het beste waar ik aan gewerkt heb. De meest complete realisatie van open wereld-verhalen, thematische consistentie en de manier waarop een game je meeneemt op een emotionele reis.”

Na die game noemt hij GTA 4 zijn favoriet en ook GTA 5 staat hoog op het lijstje van Dan Houser:

Het middendeel van GTA 5 vond ik geweldig. Toen de drie personages echt goed samenwerkten… Het was niet perfect, maar zo vloeiend. Dat vond ik heel bijzonder. En het einde van Red Dead 1, dat is ook een van mijn favorieten.”

In hetzelfde interview geeft Houser te kennen dat Rockstar Games Bully 2 nooit heeft gemaakt, omdat ze er simpelweg de tijd niet voor hebben. Hij meldt dat het hebben van een klein creatief leiderschapsteam het voorkomt dat je alles kunt maken wat je maar wil.

GTA 6 staat gepland voor 26 mei 2026, alhoewel er nu weer insiders melden dat ze het niet raar vinden als de game nog een keer wordt uitgesteld. Als Rockstar de game daadwerkelijk uit zal stellen, zal dat mogelijk tijdens de komende financiële presentatie zijn (ergens begin november).