Overname van EA is voor juli 2026 afgerond

EA is al akkoord over een overname door een groep investeerders, waarbij een bedrag van 55 miljard dollar gemoeid is.

Gisteren meldden we al dat EA open zou staan voor een overname door een groep investeerders. Hoewel deze nogal controversieel zijn, is de uitgever al akkoord gegaan. De overname moet al voor juli 2026 zijn afgerond.

De groep investeerders zijn het PIF (Public Investment Fund), het Affinity Partners van Jared Kushner (schoonzoon van Donald Trump) en Silver Lake. Het investeringsbedrijf van PIF werd door Saudi-Arabië tot leven geroepen om winst uit andere bronnen dan olie te kunnen halen. Het bedrijf investeerde in het verleden al vaker in de game-industrie. Zo stak men geld in Nintendo, Capcom, Nexon, Activision Blizzard en EA.

Door de overname wordt EA geen beursgenoteerd bedrijf, maar wordt het een privébedrijf. De aandeelhouders vingen overigens 210 dollar per aandeel, terwijl die voor de overname op 168,32 dollar per aandeel stonden genoteerd. EA zal overigens gewoon in Redwood City te Californië blijven en Andrew Wilson behoudt zijn taken als CEO.

Andrew Wilson meldt het volgende over de overname:

Onze creatieve en gepassioneerde teams bij EA hebben uitzonderlijke ervaringen aan honderden miljoenen fans geleverd, een aantal van ’s werelds meest iconische IP gemaakt en enorme waarde voor ons bedrijf gecreëerd. Dit moment is een krachtige erkenning van hun uitzonderlijke werkt. In de toekomst blijven we de grenzen van entertainment, sport en technologie verleggen en nieuwe mogelijkheden creëren. Samen met onze partners zullen we transformatieve ervaringen ervaringen ontwikkelen waarmee toekomstige generaties zullen worden geïnspireerd.”

EA is bekend van franchises als EA Sports FC (voorheen FIFA), Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, Mass Effect, Dragon Age en diverse andere sportgames, zoals EA Sports F1, NHL en NFL.