Spectaculaire live-action trailer Battlefield 6 vrijgegeven

EA is de marketing voor Battlefield 6 flink aan het opschroeven en dat doet men vandaag met een spectaculaire live-action trailer.

Waar de trailer opent met beroemdheden als Zac Efrron, Jimmy Butler, Morgan Wallen en Paddy Pimblett wordt als snel duidelijk dat de soldaten de echte helden zijn van de oorlog. De trailer biedt in ieder geval een hoop explosies en flink wat spectaculaire acties.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Helaas komt er geen Switch 2-versie van de game, want daar zit volgens Vincent Zampella niet het publiek waar de reeks op mikt. Wel komt er een Battle Royale naar de game, die mogelijk al op 28 oktober verschijnt.