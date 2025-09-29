Mogelijk een nieuwe Lord of the Rings game in ontwikkeling

Er is al enige tijd een nieuwe The Lord of the Rings game in ontwikkeling, die door een investeerder uit Abu Dhabi zou worden gefinancierd.

Dat heeft Insider Gaming vernomen van hun bronnen. De game zou in ieder geval voor een gedeelte (zo’n 100 miljoen dollar) zijn ondersteund door het Abu Dhabi Investment Office (ADIO).

De deal zou al sinds vorig jaar in de maak zijn en hoewel deze nog niet is getekend vanwege het grote aantal onzekere factoren, zou deze “binnenkort” officieel gemaakt kunnen worden, en mogelijk al volgende week. Wat betreft de huidige financiering van de ontwikkeling van de game: deze is intern gefinancierd.

Over de inhoud van de game wilden de bronnen van de site niet veel kwijt. Wel werd gezegd dat het een third-person actiespel wordt dat in zekere zin is ontworpen om “te concurreren met Hogwarts Legacy“.

Naast ADIO zouden er meerdere partijen bij de game betrokken zijn, waaronder Embracer, Revenge en andere studio’s. Embracer heeft sinds 2022 de rechten op The Lord of the Rings IP voor videogames, toen het bijna $ 400 miljoen betaalde. Sindsdien heeft het die rechten aan andere bedrijven in licentie gegeven om titels te produceren, waaronder de veelbesproken The Lord of the Rings: Gollum.

Embracer heeft in een reactie laten weten niet op speculatie of roddels in te willen gaan. Datzelfde werd door ontwikkelaar Revenge gemeld. Neem dus het geheel vooralsnog met een flinke korrel zout!