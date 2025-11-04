Saints Row director gevraagd om een pitch voor Saints Row prequel

Ondanks dat de Saints Row reboot geen doorslaand succes was, is aan de director van de eerste Saints Row gevraagd om een pitch te maken voor een prequel.

De reboot die in 2022 verscheen kende geen succesvolle periode en uiteindelijk werden er 1,7 miljoen exemplaren van de game verkocht. Het was niet genoeg en het was gedaan met ontwikkelaar Volition. Echter lijkt de toekomst van de serie een stukje rooskleuriger dan toen werd geschetst.

Op Reddit laat Saints Row director Chris Stockman weten dat hij gevraagd is om een pitch te maken voor een prequel op Saints Row.

Hij meldt er echter wel bij dat hij verder geen informatie mag geven, maar dat zijn “dromen voor de game nu iets meer zijn dan alleen dromen”. Wel kan hij alvast melden dat de game geen VR-game wordt en dat hij een “duidelijke visie” voor de prequel heeft.

“Het idee van Saints Row ’77 is om terug te gaan naar de roots van wat de eerste game in de eerste plaats zo vermakelijk maakte. Het was enigszins gegrond in de realiteit, maar ook een beetje maf. Het bevatte veel meer satirische elementen dan de latere delen.”

De director schetst overigens nog wel het idee dat dat de game kan “beginnen in de jaren 90 om dan via de jaren 80 bij de jaren 70 te komen!