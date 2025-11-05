Marvel Games wil nog vele jaren samenwerken met Insomniac

Marvel Games is erg tevreden met de games van Insomniac. Zo laat Haluk Mentes (general manager van Marvel Games) weten dat ze nog velen jaren willen samenwerken met Insomniac!



Tijdens een interview met Game Informer geeft Haluk Mentes een beeld in de toekomst van Marvel Games. Er zijn veel projecten waar spelers naar uit kunnen kijken, zoals de Blade game door Arkane, Iron Man door Motive Studios en Marvel’s Wolverine door Insomniac. Ze hebben al heel wat succes bereikt, met games als Deadpool VR, Marvel Rivals en uiteraard de Spider-Man games van Insomniac.

Mentes benadrukte dat het hoofddoel van Marvel Games eenvoudig klinkt: “make great games that are authentic to Marvel, whether it’s on console, PC, mobile or VR.”

Maar hij voegde direct toe dat authenticiteit niet betekent dat je strikte één-op-één kopieën maakt van comics of films. In plaats daarvan richt Marvel zich op “familiar yet original” versies, franchises krijgen dus vrijere creatieve ruimte. “We absolutely do not want to be derivative. Otherwise, what’s the point of working with some of the best talent out there?” zei Mentes.

Dat blijkt uit de samenwerking met studios zoals Insomniac Games, Arkane Studios en anderen. Het gaat Marvel dus niet alleen om grote namen, maar om de juiste match qua visie, cultuur en passie.

Mentes over de samenwerking met Insomniac: “Marvel’s Wolverine with our dear friends at Insomniac Games is perhaps the epitome of this philosophy. It was obvious to everyone on our team that Insomniac was the perfect choice. It was our shared culture and values that brought us together, and we’re so proud to continue collaborating for many years to come.” We kunnen in de toekomst meer Marvel projecten van Insomniac verwachten!