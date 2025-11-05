Steam Deck krijgt nieuwe energiebesparende downloadmodus

Valve heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de Steam Deck waarmee gebruikers downloads kunnen laten doorgaan terwijl het scherm is uitgeschakeld.



Deze zogenoemde “display-off low-power” download mode maakt het mogelijk om games, updates en patches te downloaden zonder dat het scherm aan hoeft te blijven. Hierdoor verbruikt de handheld aanzienlijk minder energie.

De functie is onderdeel van de nieuwste systeemupdate en wordt momenteel geleidelijk uitgerold naar gebruikers. Valve benadrukt dat dit slechts een van de vele kleine, maar betekenisvolle verbeteringen is die het bedrijf wil doorvoeren om de gebruikservaring van de Steam Deck verder te optimaliseren.

Met deze toevoeging speelt Valve duidelijk in op feedback van de community. Veel spelers gaven eerder aan dat ze graag wilden kunnen downloaden zonder dat het apparaat volledig actief hoefde te blijven. Dankzij deze update kunnen spelers hun Steam Deck nu met een gerust hart even wegleggen terwijl downloads gewoon doorgaan, zonder onnodig stroom te verbruiken.

De update onderstreept opnieuw Valve’s toewijding om de Steam Deck te blijven ondersteunen en te verbeteren, niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van praktisch gebruiksgemak.