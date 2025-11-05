Thanksgiving in Red Dead Online: Bonussen voor Traders, de terugkeer van de Rexroad Outfit en meer

Thanksgiving staat voor de deur en dat betekent dat Traders hun slag kunnen slaan in Red Dead Online met hogere uitbetalingen en een karrenvracht aan bonussen, zoals 10x RDO$ voor Turkey Sales en 2x beloningen voor Trader Sales.
Daarnaast kun je de Rexroad Outfit (tijdelijk terug) samenstellen met de verschillende kledingstukken die je verdient door deze maand allerlei activiteiten te volbrengen.
Dit is de update van deze maand:
- 3x RDO$ en XP in het Trade Route Free Roam Event
- 2x Trader Materials voor het verkopen van Perfect Carcasses, Pelts, Skins en Hides aan Cripps
- 2x RDO$, XP en Role XP voor Trader Sales
- 10x RDO$ voor Turkey Sales in de week van Thanksgiving (25 november – 1 december)
- Kleding tijdelijk opnieuw beschikbaar: De Danube Outfit, Tasman Outfit, Porter Jacket, Macbay Jacket, Chambliss Corset en Racoon Hat
- Een gratis door de community geïnspireerde outfit die is samengesteld door Victorian_Cowgirl van r/RedDeadFashion
- 3x RDO$, Gold en XP in de Featured Series:
- 4 – 10 november: Hardcore Elimination Series
- 11 – 17 november: Hardcore Overrun Series
- 18 – 24 november: Explosive Series
- 25 november – 1 december: Hardcore Shootout Series
- Verzamel de kledingstukken van de Rexroad Outfit (tijdelijk terug uit de Outlaw Pass 2) door de volgende activiteiten te volbrengen:
- Traders met niveau 20 ontvangen de Rexroad Coat als ze inloggen
- Voltooi alle Trader Daily Challenges om de Rexroad Pants aan je garderobe toe te voegen
- Voltooi een Trader Sale om de Rexroad Boots te ontvangen
- Neem deel aan het Trade Route Free Roam Event om de blits te maken met de Belcourt Tinted Spectacles
- Maak een item bij je kampvuur om het Rexroad Shirt en Vest te verdienen
- Wekelijkse beloningen:
- 4 – 10 november: Speel een activiteit met een Persistent Posse om een beloning voor de Citadel Rock Treasure Map op te strijken
- 11 – 17 november: Voltooi 5 Daily Challenges om een aanbieding te ontvangen voor een korting van 8 Gold Bars op een Role Initiation Item
- 18 – 24 november: Voltooi een Trader Sales om een beloning voor de Bluewater Marsh Treasure Map te verdienen
- 25 november – 1 december: Log in tijdens de week van Thanksgiving om de Rexroad Bandana, de Rexroad Hat en 50 Small Game Arrows te ontvangen
- Gratis eten, drinken en voorraden in alle Saloons van 25 november tot en met 1 december
- De kosten voor het oprichten van een Persistent Posse komen te vervallen
- Kortingen: 5 Gold Bars korting op de Butcher’s Table, 40% op Novice en Promising Trader Role Items, Camp Flags en Themes, Hunting Wagon, Kladruber Horses, Ability Cards, Rifles en Rifle Style Customizations, plus 30% korting op de Improved Bow, Gun Belts, Pants en Shirts, en The Haraway Outfit
Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie