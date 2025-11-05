Nintendo wil uitbreiden met nieuw kantoor en studio-overnames

Het gaat financieel erg goed bij Nintendo en men wil dit succes doorpakken door uit te breiden.

In een gesprek met investeerders laat Nintendo weten dat ze dit willen bereiken door onder ander het extra kantoor dat gebouwd wordt in Kioto. Dit 12 verdiepingen hoge gebouw wordt Nintendo Corporate Headquarters Development Center, Building No. 2 genoemd en zal in 2027 worden opgeleverd.

Daarnaast heeft de platformhouder het ook over overnames van ontwikkelaars. Al worden er geen specifieke namen genoemd van mogelijke studio’s. De meest recentelijke overnames van Nintendo zijn Monolith Soft (Xenoblade Chronicles), Shiver Entertainment (hielp met games als Hogwarts Legacy voor de Switch) en Next-Level Games (van de meest recente Luigi’s Mansion-games).

Het lijkt erop dat Nintendo zich op dit soort bedrijven blijft focussen, aangezien het bedrijf nog nooit aantoonbaar interesse heeft getoond in grote ontwikkelaars/ uitgevers. Maar wie weet wat “Big N” voor ons in petto heeft.