Twee grote content-updates voor Arc Raiders dit jaar

Embark Studios is niet van plan rustig aan te doen na de lancering van Arc Raiders. Er staan namelijk twee grote content-updates voor de extraction shooter op de planning voor dit jaar.

Voor zowel deze maand als december staan er grote updates in de planning. Zo verschijnt later deze maand de North Line-update, die het level Stella Montis toevoegt en daarmee het aantal levels naar vijf brengt.

Daarnaast brengt de update ook een nieuw evenement naar de game, waarin spelers samen moeten werken om een beloning vrij te kunnen spelen. Tot slot introduceert het ook twee nieuwe vijandelijke Arc, namelijk de Shredder en Matriarch.

Ergens in december volgt dan de Cold Snap update. Deze brengt het Flickering Flames evenement en een ijzige weersomstandigheid. Beide updates voegen daarnaast ook allerlei nieuwe missies aan de game toe.

Arc Raiders verscheen vorige week en was meteen een hit. De servers van de game werd door zo veel spelers tegelijk gespeeld dat ze overbelast raakte. Als goedmaker geeft de ontwikkelaar alle spelers 500 Raider Tokens.

Zijn jullie al aan de slag gegaan met Arc Raiders? Zo ja, wat vinden jullie van de extraction shooter?!