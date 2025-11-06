Nintendo gaat zich nog alleen richten op Switch 2

Nintendo heeft laten weten de focus qua game-ontwikkeling vanaf nu alleen nog maar op de Nintendo Switch 2 te zullen leggen.

Deze week presenteerde Nintendo de financiële cijfers van het afgelopen kwartaal, waar een update was van de verkopen van de Nintendo Switch 2 en diens games.

Volgens het bedrijf is de Nintendo Switch 2 nu de “standaard van de Nintendo Switch” en zal de focus nu alleen liggen op de nieuwe hybride console qua game-ontwikkeling. Ondanks dat zullen games als Metroid Prime 4: Beyond en Tomodachi Life wel gewoon nog op de originele Switch verschijnen.

Nintendo zal overigens de Switch niet helemaal negeren, gezien het succes van de console.

“Hoewel onze focus zich verschuift naar de Switch 2, blijft de Switch stabiel verkopen, zelfs na de release van de opvolger afgelopen juni. We blijven de vraag van consumenten monitoren en de Switch verkopen.”



Nintendo heeft overigens laten onderzoeken hoeveel procent van de Switch 2-eigenaren ook al een Switch hadden en dat blijkt 84 procent te zijn. Hier is Nintendo erg blij mee, aangezien het aantoont dat eigenaren van een originele Switch graag de overstap maken naar de nieuwe.

Naast dat Nintendo de focus zal leggen op games voor de Switch 2 wil men hun multimediastrategie ook uitbreiden. Zo is men van plan om meer films te maken.