Uitdagingen Battlefield 6 zijn nu makkelijker te behalen

Spelers van Battlefield 6 klaagden over de hoge eisen die de uitdagingen hadden om te voltooien en nu heeft de ontwikkelaar deze criteria versoepeld.

In een blogpost op X laat het bedrijf weten dat enkele criteria flink zijn versoepeld en spelers zullen nu fink minder tijd in het voltooien van de uitdagingen hoeven te steken. De veranderingen zijn gisteravond al doorgevoerd, dus het kan zo maar zijn dat een aantal uitdagingen die je eerst nog niet voltooid had dat nu wel zijn.

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game scoorde overal hoge cijfers en ook bij ons. Sinds een week is er ook de Battle Royale modus RedSec en ook die kunnen we jullie aanraden! Mocht je overigens nog wat willen grinden in de game raden we je Casual Breakthrough zeker aan.