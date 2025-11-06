Deze week in GTA Online: Gegarandeerd de Panther Statue voor de Cayo Perico Heist, bonussen voor Buried Stashes, Cayo Perico Motor Wars en meer

Deze week heb je de unieke kans om de kostbare Panther Statue te stelen tijdens de Cayo Perico Heist, die toegankelijk is via de tijdelijk 40% afgeprijsde RUNE Kosatka Submarine.
Volgende week maken we je wegwijs in het luxesegment van de onroerendgoedwereld.
Dit is de update van deze week:
- Gegarandeerd de Panther Statue als hoofddoelwit voor de Cayo Perico Heist (alleen de eerste run)
- GTA$ 100.000 en Strickler Hat voor het voltooien van de Cayo Perico Heist ergens deze week
- 40% korting op de RUNE Kosatka Submarine (vereist voor de Cayo Perico Heist)
- Dubbele GTA$ en RP voor Cayo Perico Series en Buried Stashes
- HSW Premium Test Ride: De Grotti Brioso R/A
- Te winnen in de LS Car Meet: Finish vier dagen op rij in de top 2 van de LS Car Meet Series om de Canis Terminus te winnen
- Op het testcircuit: De Canis Kalahari, Coil Voltic en Dinka Verus
- Lucky Wheel-hoofdprijs: De Mammoth Squaddie
- Nieuwe Community Race Series Jobs
- Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Grotti Cheetah, Enus Cognoscenti Cabrio, Western Daemon, Dinka Thrust en Invetero Coquette BlackFin
- Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Declasse Tampa GT en Karin Woodlander
- Kortingen op voertuigen: 40% korting op de Dinka Veto Modern, Dinka Veto Classic, Grotti Brioso 300 en Maibatsu Manchez Scout, 30% korting op de Western Reever, Buckingham Nimbus, Albany Cavalcade XL, Truffade Nero, Declasse Drift Yosemite, Nagasaki Ultralight, Pegassi Speeder en Western Company Mallard
- Gun Van-kortingen: 40% korting op de Precision Rifle en 30% korting op de Military Rifle (GTA+-leden)
- GTA+-leden: De GTA+ Games Library bevat nu ook GTA Online voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S, een gratis Enus Paragon S met 76 Camo-livery, nieuwe Chameleon Paints, Diamond Casino Heist Finale-bonussen en nog veel meer
Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.