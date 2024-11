Ontwikkeling derde deel Final Fantasy 7 remake gaat voorspoedig

Het derde deel van Final Fantasy 7 remake is sinds kort in volledige productie gegaan en daarmee loopt alles volgens planning.

Dat melden regisseur Naoki Hamaguchi en producent Yoshinori Kitasu tijdens G-Con 2024 afgelopen weekend (via VGC). Het tweetal ging nog niet in op details, maar wel is duidelijk dat de game nu in volledige productie is gegaan.

Het enige wat er over de game gezegd werd, is dat de Highwind (een luchtschip) kan worden gebruikt om de spelwereld te verkennen. Spelers zouden alle vrijheid krijgen om het schip te gebruiken.

We weten overigens nog niet wanneer het derde en laatste deel van Final Fantasy 7 remake moet verschijnen. Uitgever Square Enix is nog aan het overwegen of de game de overstap moet maken van de Unreal Engine 4 naar diens opvolger. Daarnaast verwacht de uitgever dat het zo’n drie jaar moet duren om de game te ontwikkelen.

Eerder dit jaar verscheen Fintal Fantasy 7 Rebirth (het tweede deel), dat inmiddels is genomineerd voor een GotY-award. Wat overigens geheel terecht is!