Sony mogelijk geïnteresseerd in overname FromSoftware eigenaar Kadokawa Corporation

Sony zou voornamelijk (als we de reacties op X moeten geloven) geïnteresseerd zijn in het animegedeelte van Kadokawa Corporation, maar dat Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware daar onder valt, wordt niet bepaald gezien als een nadeel.

Diverse media (waaronder Reuters) melden dat er door Sony en Kadowaka gesprekken worden gevoerd voor een mogelijke overname. Het zou volgens de website zo maar kunnen dat binnen een paar weken de deal afgerond kan worden.

Door het nieuws over de mogelijke overname stegen de aandelen van Kadokawa met 23% en die van Sony met 0,6%. Bovendien reageren beide partijen niet op de geruchten, maar dat zou je toch wel doen als dit niet het geval is, toch?

Maar goed even terug naar wat feiten: Sony heeft namelijk al 2% van de aandelen van Kadokawa Corporation in handen en ruim 14 procent van FromSoftware. Laatstgenoemde heeft met de Shadow of the Erdtree uitbreiding van Elden Ring zelfs kans om een GotY-award te scoren.

Sony zou wat dat betreft ook voor Kadokawa een goede match zijn, want had G. R. R. Martin (schrijver van onder andere Elden Ring) niet over een mogelijke verfilming rondom de game? Laat Sony nou met PlayStation Productions een mooie instapplek hebben.

Echter moeten we jullie natuurlijk even wijzen op het feit dat dit nog allemaal speculatief is en dat we alles voorlopig met een flinke korrel zout moeten nemen. Zien jullie een dergelijke move van Sony zitten? Laat het ons weten in de reacties!