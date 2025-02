Review: Donkey Kong Country Returns HD – een klassieker in een fris jasje

Donkey Kong Country Returns verscheen in 2010 op de Nintendo Wii en 15 jaar later krijgen Switch-eigenaren (opnieuw) de kans om deze klassieker te spelen. Weet de HD-remaster ons opnieuw zo te boeien? Je leest het in de review!

Doorgedraaid eiland

In Donkey Kong Country Returns HD worden de helden Donkey en Diddy Kong uit hun slaap gehaald door een uitbarsting van de vulkaan. Echter is dat niet het enige wat het eiland teistert, want een groepje wezens genaamd Tikis infiltreert het eiland en weet de bevolking te hersenspoelen. Deze jatten nu alle bananen van de goedlachse held en is het aan het tweetal (Diddy en Donkey Kong) de taak om hen een halt toe te roepen.

Het tweetal stuit al snel op een heel groots avontuur dat je over de verschillende vlaktes van het eiland brengt en verschillende vijanden en obstakels die hen kan tegenhouden om hun uiteindelijke doel te bereiken. Maar goed wat is een avontuur zonder een beetje uitdaging?!

Lekker platformen!

Donkey Kong Country Returns HD is (voor degene die de games nog nooit gespeeld hebben) gebaseerd op het uit 1994 stammend Donkey Kong Country. De game verscheen overigens ook nog in 2013 voor de Nintendo 3DS met de naam Donkey Kong Country Returns 3D.

De game is een 2D platformer met 3D graphics en is eigenlijk gewoon een opgepoetste versie van de 3Ds-variant. Die liet de motion controls al voor wat het was als verbetering en nu krijgt de game ook nog een laagje verf, waardoor die er nog mooier uitziet.

Mocht je de game nog nooit gespeeld hebben, is dit echt een leuke maar ook uitdagende platformer die je gespeeld moet hebben. Heb je een van de eerder genoemde versies al gespeeld, raden we het jullie niet aan om nog eens zes tientjes ervoor neer te leggen. Niet omdat de game slecht is, maar puur omdat je eigenlijk dezelfde ervaring krijgt voorgeschoteld.

Echter was het voor ondergetekende geen reden om de game even snel te doorlopen, want als je eenmaal begint is de game gewoon heel moeilijk weer weg te leggen. Dat komt doordat sommige levels echt behoorlijk uitdagend kunnen zijn.

Dit heeft waarschijnlijk met mijn slechte timing te maken, maar er zitten levels bij die echt heel nauw zijn gemaakt en echt bijzonder weinig ruimte overlaten voor een klein foutje. Immers betekent dat in de levels met bijvoorbeeld de jetpack of op een mijnwagen gewoon dat je weer helemaal overnieuw moet beginnen (of in ieder geval vanaf een bepaald checkpunt).

Heerlijk (on)vergeeflijk

Daarentegen biedt Cranky Kong shop wel wat hulpmiddelen die het (meeste) pijn kunnen verzachten. Denk hierbij aan extra levens of dat je standaard met een extra levenshartje begint of zelfs dat je een Diddy Kong krat tot je beschikking hebt. Daarnaast biedt de shop ook je de mogelijkheid om Squawks de papegaai te kopen, die je helpt met het vinden van alle puzzelstukjes die verstopt liggen in alle levels.

Het klinkt misschien dat hierdoor de game echt ontzettend makkelijk gemaakt wordt, maar geloof me dat is echt niet zo. De game weet zelfs dat het soms moeilijk is en geeft je na een aantal keer de fout in gaan zelfs de mogelijkheid om het Super Donkey Kong het even voor te laten doen hoe je het moet doen. Alle items die hij verzamelt zal je niet meenemen, maar je kunt dus een voor jou onmogelijk level even voor je laten doen. Hierdoor kun je toch het avontuur vervolgen, zonder dat je tot frustrerends aan toe een level niet lijkt te kunnen halen. Al zorgde bij ondergetekende er wel voor dat zodra deze mogelijkheid zich voordeed er juist extra motivatie ontstond om het level alsnog zelf te willen halen.

Een vermakelijk avontuur!

Donkey Kong Country Returns HD is eigenlijk ook gewoon een heel leuk en vermakelijke game. Qua moeilijkheid weet de game hele moeilijke levels goed te combineren met wat minder onmogelijk lijkende levels. Qua gameplay en besturing hebben we niet veel te klagen, behalve dat het soms wat irritant is dat rollen en op de grond stampen bijna hetzelfde werkt qua knoppen (al moet je voor het eerste wel de joystick een bepaalde kant op hebben gedrukt). Echter gebeurde het nog wel eens dat ondergetekende van het platform afrolde terwijl het juist de bedoeling was om op dat stukje grond even wat weg te stampen.

Maar goed wat dat betreft is dat maar een hele kleine smet op de feestvreugde die deze game met zich meebrengt. Het meest jammere aan deze game is eigenlijk de prijsvraag, want hoewel de game wel een flinke oppoetsbeurt gehad heeft, blijft het toch een te riante prijsvraag voor een remaster. Nogmaals als je de game nog nooit gespeeld heb, raden we het je zeker aan, maar anders zouden we toch even wachten tot de game wat beter geprijsd is.

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Retro Studios/ Camelot Software

Releasedatum: 16 januari 2025

Platformen: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch