Nintendo raadt huidige Switch aan als je de Switch 2 niet kan betalen

Nintendo blijft de huidige Switch nog wel ondersteunen, ondanks dat in juni diens opvolger op de markt komt.

In de Washington Post geeft Doug Bowser, de directeur van de Amerikaanse tak van Nintendo te kennen dat het bedrijf, de 150 miljoen gamers die een Switch hebben, willen blijven betrekken. Het bedrijf begrijpt ook wel dat niet iedereen eraan toe is om over te stappen naar de Switch 2. Op 8 mei zal “Big N” de jaarcijfers onthullen en daar ook meer aankondigen.

Games als Metroid Prime 4: Beyond en Pokémon Legends Z-A werden al aangekondigd voor de huidige Switch. Het is niet bekend of Nintendo daarna nog meer games naar beide consoles zal brengen.

“Hopelijk willen consumenten na verloop van tijd en dankzij de juiste games een Switch 2 halen. Maar we weten dat er een groep spelers is die vanaf dag één klaar is om over te stappen.”

In een interview met CBC meldt dezelfde Bowser te erkennen dat de Switch 2 niet voor iedereen betaalbaar is, maar dat voor hen de andere Switch-consoles ook een optie zijn. Hoe lang Nintendo de huidige Switch zal ondersteunen, is op het moment van schrijven niet bekend.