Metroid Prime 4: Beyond trailer toont nieuwe krachten

Nintendo heeft tijdens de Direct van vandaag nieuwe beelden van Metroid Prime 4 gedeeld. Daarin zien we dat Samus nieuwe krachten krijgt en krijgen we een blik op de planeet Viewros.

De game waar fans al jaren op wachten, begint steeds meer los te komen. Helaas hebben we nog geen releasedatum gekregen, maar het zal ons niet verbazen als we aankomende woensdag meer gaan horen over Samus’ nieuwste avontuur.

In de trailer die vandaag kregen te zien, zagen we hoe Samus telekinetische krachten krijgt, waarmee ze zelfs het traject van haar afgevuurde kogels kan bepalen, deuren kan openen en objecten grijpen en verplaatsen.

Metroid Prime 4 werd al in 2017 aangekondigd, maar daarna was het heel lang stil rondom de game. Tot Nintendo in 2019 liet weten dat de game een grote reboot had gekregen en we pas vorig jaar weer de eerste beelden kregen te zien.

De game zal sowieso dit jaar verschijnen en veel fans gaan ervan uit dat deze ook naar de Nintendo Switch 2 zullen komen. Kijken jullie uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!