Ruim 30 procent minder Nintendo Switch-consoles verkocht in 2024

Nintendo heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers weten dat er tussen 1 april en 31 december 9,54 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch zijn verkocht.

Dat is 30,6 procent minder dan in diezelfde periode in 2023. Van de originele Switch gingen er in de periode van 2024 2,74 miljoen exemplaren over de toonbank, van de Switch Lite 1,73 miljoen en de Switch OLED 5,07 miljoen exemplaren over de toonbank. In de periode van 2023 waren dat er nog 13,74 miljoen stuks in totaal.

Ook qua software zag Nintendo een minder sterk jaar, want ook daar was een afname van 24,4 procent qua fysieke games. In totaal werden er 123,98 miljoen games verkocht op de hybride console van Nintendo. Op de Nintendo eShop werd zelfs 29,9 procent minder software verkocht.

Ondanks dat was Super Mario Party Jamboree de beste verkopende first party game van Nintendo met 6,17 miljoen verkochte exemplaren. Mario Kart 8 Deluxe was de op een na best verkopende game met 5,38 miljoen verkochte exemplaren.

In de afgelopen 19 maanden verschenen er 19 games die meer dan één miljoen stuks verkochten en daarvan waren 12 games van Nintendo zelf en de overige zeven van overige uitgevers.

Nintendo heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat ondanks de daling een “stabiele omzet” te hebben gedraaid. Het was immers wel te verwachten dat er een kleine daling zat aan te komen, aangezien de Nintendo Switch 2 eraan komt.