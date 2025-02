Far Cry New Dawn, Avowed en meer naar Xbox Game Pass in februari

Microsoft heeft de games bekendgemaakt die in het eerste gedeelte van februari naar Xbox Game Pass zullen komen. Daarbij zit onder andere Avowed, Far Cry New Dawn en meer!

Vandaag is Far Cry New Dawn (PC, console en cloud) al verkrijgbaar voor alle abonnees van een Ultimate of PC-tier van Xbox Game Pass. Morgen volgt de soulslike game Another Crab’s Treasure (console) voor de abonnees van een standaard abonnement. Ditzelfde geldt voor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (console) en Starfield (console).

Op 6 februari volgt Madden NFL 25 (PC, console en cloud) voor voor Xbox Game Pass Ultimate en PC-abonnees. Een week later (13 februari) zal Kingdom Come Two Crowns (cloud en console) weer terugkeren naar Xbox Game Pass voor Ultimate en Standaard-abonnees. Tot slot zal op 18 februari de nieuwste game van Obsidian naar Xbox Game Pass komen. Avowed (PC, console en cloud) is dan toegankelijk voor Game Pass Ultimate en PC-abonnees