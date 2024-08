Laatste Black Myth: Wukong trailer vrijgegeven

Het Chinese Game Science heeft de allerlaatste trailer van Black Myth: Wukong vrijgegeven en daarnaast laten weten dat de ontwikkeling ervan is voltooid.

De game is een soort van vertolking van het Chinese verhaal Journey to the West en ziet er veelbelovend uit. Op X wordt er al wat geroddeld over de game, die zo’n 90 uur duurt om 100% uit te spelen. Echter moeten we nog 11 dagen wachten voor we ermee aan de slag kunnen. Gelukkig geeft de onderstaande trailer wel genoeg te zien om ons weer even zoet te houden.