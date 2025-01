Regisseur van Black Myth: Wukong wijst Xbox Series S aan als obstakel voor een Xbox-versie

Black Myth: Wukong werd vorig jaar uitgebracht voor PlayStation 5 en PC, maar een versie voor Xbox ontbreekt nog steeds.



Er gaan geruchten over waarom de game nog niet beschikbaar is op Xbox. Sommigen speculeren over interne kwaliteitsproblemen, terwijl anderen wijzen op een mogelijke deal met Sony. De regisseur van de game bracht via het Chinese social media-platform Weibo meer duidelijkheid. Zijn opmerkingen werden vertaald en gedeeld op ResetEra.

Hij schreef:

“Although there were no big surprises, I still felt a little emotional after taking all of them [Steam Awards]. Everyone’s fighting power is so terrifying, but the only thing missing is the Xbox robe… It seems a bit wrong (but that 10G shared memory, without a few years of optimization experience, it really can’t be taken down).”

Hiermee verwijst de regisseur naar het beperkte werkgeheugen van de Xbox Series S, die slechts 10GB RAM heeft in vergelijking met de 16GB RAM van de krachtigere Xbox Series X. Dit verschil vormt een uitdaging bij het ontwikkelen van games, aangezien Microsoft eist dat alle titels speelbaar zijn op zowel de Series X als de Series S.

Deze beperking lijkt een belangrijke factor te zijn in het uitblijven van een Xbox-port van de game.