Black Myth: Wukong Update 1.0.12 Brengt Nieuwe Gameplay, Features en Fixes

Game Science heeft een grote update uitgebracht voor Black Myth: Wukong. Versie 1.0.12 introduceert nieuwe gameplay-modes, extra content en tal van bugfixes.



Hier is alles wat je moet weten over deze update, die vanaf 10 december 2024 beschikbaar is op EPIC en binnenkort op andere platforms. Dit hebben ze ook beschreven in hun blogpost.

Belangrijkste Nieuwigheden

Nieuwe Gameplay: Challenge-modus

Spelers die het spel minstens één keer hebben uitgespeeld, kunnen nu “Challenge” proberen bij een Keeper’s Shrine. Er zijn twee modi:

Return of Rivals: Ga opnieuw de strijd aan met oude vijanden, met drie moeilijkheidsniveaus.

Ga opnieuw de strijd aan met oude vijanden, met drie moeilijkheidsniveaus. Gauntlet of Legends: Versla een reeks vijanden achter elkaar, waarbij je de moeilijkheidsgraad kunt aanpassen met curses. Succesvolle runs leveren zeldzame schatten op, zoals nieuwe wapens en uitrusting.

Journeyer’s Chart

Een nieuwe functie waarmee spelers gedetailleerde kaarten kunnen verzamelen van de gebieden die ze ontdekken. Verkrijgbaar bij de Keeper’s Shrine.

Nieuwe Uitrusting: Armor Set of Opulence

Ter ere van Chinees Nieuwjaar kunnen spelers een exclusieve vierdelige armor-set claimen via de “Trailblazer’s Gift” bij de Keeper’s Shrine.

Belangrijke Verbeteringen

Boss-fights

Meerdere bugs in gevechten met sleutelfiguren zoals “Yellow Loong” en “The Four Heavenly Kings” zijn opgelost.

De gevechtservaring met vijanden zoals “Emerald-Armed Mantis” en “Cloudy Mist, Misty Cloud” is verbeterd.

Animaties en schadebalans zijn aangepast om de gevechten eerlijker en dynamischer te maken.

Gameplay en Interacties

Nieuwe functionaliteit toegevoegd voor toetsenbord- en muisbesturing, inclusief ondersteuning voor zijknoppen van de muis.

Het gebruik van medicijnen en gevechtsmechanieken zoals Charged Heavy Attacks zijn geoptimaliseerd.

Prestaties en Stabiliteit

Crashproblemen bij gebruikers met verouderde drivers of na het inschakelen van DLSS/XeSS zijn opgelost.

Verbeteringen in prestaties bij medium- en low-end systemen, inclusief Full Ray Tracing op GeForce RTX.

Lokalisatie

Ondersteuning voor de Turkse taal toegevoegd.

Verbeterde vertalingen, foutcorrecties en betere synchronisatie van Engelse voice-overs.

Conclusie

Met deze update tilt Black Myth: Wukong de gameplay-ervaring naar een hoger niveau. Of je nu terugkeert voor de uitdagende nieuwe modi of de verbeterde stabiliteit en functies wilt ervaren, deze patch biedt voor elke speler iets nieuws. Duik in de wereld van Wukong en ontdek wat er allemaal is toegevoegd!