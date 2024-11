PlayStation 5 Pro-scalpers krijgen hun voorraad niet kwijt en meer in overig nieuws week 46

Het was weer een behoorlijk heftig weekje op de redactie, maar daar houden we stiekem ook wel een beetje van. Naast al het nieuws wat we door de week hadden te melden, was er nog veel meer te vertellen!

Nieuws

We beginnen deze samenvatting met leuk nieuws: Scalpers lijken moeite te hebben met de verkoop van de PlayStation 5 Pro. Sony heeft blijkbaar goed hun huiswerk gedaan en heeft meer dan voldoende exemplaren van de verbeterde console op de markt gebracht. Daardoor zitten de scalpers met hun dure console die ze blijkbaar voorlopig niet met winst van de hand zullen doen (ghehe). Helaas hebben ze nog wel een troef achter de hand, want de disk drives voor de console zijn vooralsnog nergens verkrijgbaar..

Avowed zal een woordenlijst bevatten, zoals eerder ook in Pentiment was te zien. Dit komt doordat de game zich afspeelt in hetzelfde universum als de Pillars of Eternity-games. Om nieuwkomers niet af te schrikken op de lore van twee games gaat Obsidian spelers dus helpen met het verhaal en de geschiedenis van de wereld van Eora.

SEGA heeft ontwikkelaar Amplitude Studios alweer van de hand gedaan. De ontwikkelaar achter Humankind werd in 2016 door SEGA ingelijfd, maar blijkbaar is de samenwerking nooit geworden wat beide partijen ervan hadden gehoopt. De Franse ontwikkelaar gaat overigens weer als onafhankelijke verder.

Black Myth: Wukong is al een daverend succes, maar voor degene die games nog graag in de handen willen houden, komt er op 12 december een fysieke versie van de game. Ik had 10 jaar geleden niet verwacht ooit aandacht te moeten besteden aan het feit dat een game op disk uit wordt gebracht, maar hier zijn we dan alsnog..

Mark your calendars! Black Myth: Wukong arrives in physical form on December 12,2024! #BlackMythWukong pic.twitter.com/tjYesZR6yo — PM Studios-In The Flesh! (@PMStudiosUSA) November 8, 2024

Fortnite keerde een paar maanden geleden al terug naar de oorspronkelijke wereld en dat was zo’n succes dat dit op 6 december weer gaat gebeuren. Dit keer lijkt het level langer te blijven dan de vorige keer!

THIS. IS. NOT. A. DRILL. OG is coming BACK and is here to stay. Relive Battle Royale from the start and explore the OG map, collect OG loot, and relive OG seasons. Drop back in on December 6. pic.twitter.com/Zpg1CrItS5 — Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2024



Stellar Blade verscheen in april voor de PlayStation 5 en was een redelijk succes te noemen, aangezien in juni er al 1 miljoen exemplaren van de game waren verkocht. ShiftUp liet onlangs al weten aan een sequel te denken, maar ook een PC-versie van de game. De ontwikkelaar mikt daarvoor op een release ergens in 2025!

Disney is op zoek naar een nieuwe CEO en dus een vervanger van Bob Iger. Naast de chef van ESPN en een aantal interne kandidaten wordt ook de naam van Andrew Wilson genoemd. Inderdaad dat is de man die EA al leidt en eerder met Disney heeft samengewerkt met de Star Wars-games van de uitgever.

Nintendo gaat tijdens Heroes Dutch Comic-Con een pop-up store openen in Utrecht.

De eerste Nintendo Pop-Up Store van Nederland opent dit najaar op 23 t/m 24 november 2024 zijn deuren tijdens Heroes Dutch Comic Con in Utrecht! Meer info: https://t.co/KPUWdeRS9M pic.twitter.com/H7UbUh64iz — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 13, 2024

In de nacht van 13 op 14 december worden de Video Game Awards gehouden en daar zullen een aantal games gaan strijden om diverse prijzen waaronder natuurlijk de GotY award. Op maandag zullen we weten welke games er voor welke prijzen zijn genomineed!

Ok, here we go! Monday, the nominees for the 10th anniversary of #TheGameAwards will be revealed. Join me for our global nomination announcement livestream at Noon ET / 9a PT / 5p GMT at https://t.co/u70K4kSdGZ

Exactly one month until the show. pic.twitter.com/7RekdFC68t — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 14, 2024

Honderden medewerkers van Bethesda hebben een dag gestaakt, omdat moederbedrijf Microsoft veel van hun QA-werk hebben uitbesteed aan andere partijen. De ontwikkelaars zijn al niet blij dat ze sinds kort weer verplicht worden twee dagen per week op kantoor te komen en zijn bang dat er ontslagen vallen, aangezien hun werk niet meer intern wordt gehouden.

Live from the picket line in Rockville and Austin ✊ pic.twitter.com/3I68F0wDyM — ZeniMax Workers United – CWA (@ZeniMaxWorkers) November 13, 2024

Serie/ fimnieuws

Het tweede seizoen van The Last of Us zal ergens in de lente van 2025 op HBO Max gaan verschijnen. Helaas hebben we nog geen precieze releasedatum, maar we hoeven niet heel lang meer te wachten! Het tweede seizoen zal zeven afleveringen bevatten, waarin de gebeurtenissen van de tweede game centraal staan. Het is nu al bekend dat deze meerdere seizoen zal krijgen.

Secret Level is een nieuwe serie van Amazon Prime dat focust op diverse games. Zo komen Concord, God of War, Pac Man, Mega Man en Armored Core voorbij met ieder zijn eigen aflevering. In een nieuwe video krijgen we alvast een korte blik op wat ons allemaal te wachten staat.

12 jaar geleden kondigde Ubisoft de verfilming van Splinter Cell aan, maar helaas zal deze er niet komen. Ondanks dat uitgever met producent Basil Iwany alles heeft geprobeerd, komen ze er niet uit om het script en de budget naar wens te krijgen.

Trailers

Stellar Blade krijgt op 20 november een DLC waarmee de game een cross-over met Nier: Automata. In een trailer wordt laten zien wat deze DLC allemaal met zich meebrengt, waaronder een hoop cosmetische items!

Nintendo opent op 11 december het Donkey Kong-gedeelte in Super Nintendo World in Universal Studios Japan en dat was reden genoeg voor het bedrijf om een Direct te houden waarin niemand minder dan Shigeru Miyamoto een tour geeft over het nieuwe gedeelte.

Volgende maand staat de volgende hero-shooter op de planning, namelijk Marvel Rivals. NetEase heeft laten weten dat Moon Knight zijn opwachting zal maken in de game!

Campo Santo was tot 2019 bezig met Valley of Gods, maar daarna werd de ontwikkelaar overgenomen door Valve om Half-Life: Alyx te maken. Deze week zijn er beelden van de geannuleerde game online geknald waarin te zien is hoe realistisch het water is.

Matthew Wilde, the Valve developer behind the water shader for Counter-Strike 2, has shared a rare gameplay footage. It shows the water technology that was tested for In The Valley of Gods before Valve acquired the company Campo Santo. Team shelved the game not so long after… pic.twitter.com/wIs6Im8KYx — ‎Gabe Follower (@gabefollower) November 11, 2024

Apex Legends: From the Rift brengt nieuwe cosmetische items naar de Battle Royale en in een trailer wordt de bijbehorende Battle Pass behandeld, die al deze nieuwe items naar de game zal brengen.

Lithic Entertainment komt, in eigen woorden, met een combinatie tussen Hades en Twisted Metal. In Scaravan 66 moeten spelers op hoge snelheid een soort dungeon crawler te spelen. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit!

Phil Spencer heeft eerder deze week in een interview laten weten dat Xbox niet meer zo zeer gelooft in exclusieve games en in een nieuwe video toont men dat eigenlijk elk scherm dat je gebruikt kan omgetoverd worden tot een Xbox.

Er zijn twee video’s van The Last Bezerker: Khazan online verschenen, waarin een de focus legt op Mount Heinmach en de andere op de Volbaino Boss Battle.

Er komt een Midnight-uitbreiding voor World of Warcraft en daarin komt de mogelijkheid om je eigen huisvestiging te fixen.

Obsidian’s RPG Avowed is vanaf deze week te pre-orderen en om dit moment te vieren heeft de ontwikkelaar een nieuwe video vrijgegeven.