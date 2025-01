Suicide Squad: Kill the Justice League is een van de PlayStation Plus-games van deze maand

Sony heeft de eerste PlayStation Plus-games voor 2025 onthuld. Het gaat hier om de games die alle PlayStation Plus-abonnees “gratis” kunnen scoren. Dit jaar begint men onder andere met de game Suicide Squad: Kill the Justice League.

Naast Suicide Squad: Kill the Justice League (dat overigens later dit jaar alleen nog offline gespeeld kan worden), kunnen PlayStation Plus-abonnees ook aan de slag met Need for Speed Hot Pursuit Remastered en The Stanley Parable: Deluxe Edition.

Je zult nog wel even moeten wachten voor je de games “gratis” kunt scoren, want ze zijn pas vanaf aanstaande dinsdag verkrijgbaar in de PlayStation Store. Tot die tijd heb je nog wel de kans om It Takes Two, Aliens: Dark Decent en Temtem binnen te halen.