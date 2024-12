Suicide Squad: Kill The Justice League krijgt geen nieuwe seizoenen meer

Rocksteady heeft laten weten dat ze Suicide Squad: Kill the Justice League niet meer gaan voorzien van nieuwe in-game seizoenen, na het vierde seizoen. Wel komt er een offline modus voor degene die de game willen blijven spelen.

Hoewel de game dus geen nieuwe seizoenen krijgt, zal er vandaag dus een offline modus worden geïntroduceerd. Deze geeft je toegang tot de campagne en alle na de release uitgekomen seizoensgebonden gameplaycontent zonder dat je daar online voor hoeft te wezen.

Om daar toegang tot de krijgen, moet je wel eerst een afzonderlijk profiel in de game maken of je huidige profiel kopiëren naar de offline modus. Daarna kun je switchen tussen de offline en online modi en zal al je progressie afzonderlijk van elkaar worden genoteerd.

Vandaag is aflevering zeven naar de game gekomen, waarmee Deathstroke aan de game is toegevoegd. De game zal vanaf aflevering acht niet meer worden voorzien van nieuwe content updates en die aflevering verschijnt in januari.

Suicide Squad: Kill the Justice League verscheen in februari en in de game moesten spelers als de leden van de Suicide Squad aan de slag gaan in Metropolis. Daar heeft Brainiac namelijk de hersens van de Justice League leden weten te spoelen en die moeten dus worden geëlimineerd om een ramp te voorkomen.

De game wist helaas niet iedereen te vermaken. Ondergetekende vond het verhaal van de game een van de goede punten, maar helaas had de game voor de rest niet veel om het lijf.