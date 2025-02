James Gunn in gesprek met Rocksteady en NetherRealm voor DC-games

DC-chefs James Gunn en Peter Safran zijn in gesprek met ontwikkelaars Rocksteady en NetherRealm voor toekomstige games uit het DC-universum.

Dit nieuws komt een dag nadat we hebben vernomen dat de Wonder Woman-game is geannuleerd en drie studios van Warner Bros zijn gesloten.

De website Comicbook meldt over de gesprekken die tussen de chefs van DC en de twee ontwikkelaars zijn gevoerd. Safran zou hebben gemeld dat hij en Gunn “nauw samenwerken” met JB Perrette, Warners CEO van wereldwijde streaming en games.

“James en ik praten met de mensen die de studio’s onder JB runnen, bijvoorbeeld NetherRealm en Rocksteady. We praten met ze over personages en verhalen waar zowel wij als zij geïnteresseerd in zijn.”

James Gunn voegde daar aan toe:

“We zien designs voor projecten die zich in een erg vroeg stadium bevinden. We praten daarover, wat voor verhaal er bij past en proberen ze mogelijk een bepaalde richting in te sturen omdat we van plan zijn om iets met die personages te doen.” Daarmee doelt Gunn op de films en series die rondom DC-personages worden gemaakt. Gunn waarschuwt wel dat de eerste nieuwe DCU-game nog “een aantal jaar” op zich laat wachten.

James Gunn werd in 2022 de CEO van de DC Studios van Warner Bros. Toen werd al duidelijk dat hij aan een nieuw DCEU zou werken dat zou bestaan uit films, comics en games. Ongetwijfeld zullen de games onderdeel worden van dit universum, dat deze zomer van start gaat met de nieuwe Superman film. Volgens de laatste geruchten werk Rocksteady aan een nieuwe Batman Arkham-game, maar dat is nog niet officieel. Het gaat in ieder geval nog wel jaren duren voor we hier meer over zullen horen.