LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wereld groter dan Arkham Knight

Batman-fans die LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight gaan spelen, kunnen een grote versie van Gotham City verwachten om te verkennen.

De game die toch wel een van de grote verrassingen van Gamescom Opening Night Live genoemd mag worden, heeft blijkbaar een grotere wereld dan Arkham Knight uit 2015.

Gotham City in LEGO Batman: Legacy of Dark Knight is bigger than Batman: Arkham Knight The game consists of four islands, with South Island being the largest. pic.twitter.com/JgRlfWxpJu — LEGO Games News (@LEGOTtNewsI) August 22, 2025

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wordt ontwikkeld door TT Games en staat gepland voor 2026. In de game kunnen spelers iconische momenten verwachten uit verschillende Batman-films, zoals the Dark Knight trilogie en The Batman. De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en de Nintendo Switch 2.