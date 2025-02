Wonder Woman geannuleerd; meerdere studio’s gesloten

Warner Bros heeft besloten om de Wonder Woman game te annuleren en heeft meerdere studio’s gesloten.

Naast het annuleren van de game zijn Monolith Productions, Player First Games en WB San Diego gesloten. Dat meldt Jason Schreier in een bericht waarin wordt gemeld dat Warner Bros nu vanaf nu de focus zal leggen op Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones en DC Comics (voornamelijk rondom Batman).

In een interne memo, dat door Schreier is in gezien, zou vermeld staan dat meerdere recente projecten volledig de plank hadden misgeslagen. Het gaat hier natuurlijk om games als Suicide Squad: Kill the Justice League, Quidditch Champions en Multivurses.

De volledige verklaring van Warner Bros klinkt als volgt:

“We hebben een aantal zeer moeilijke beslissingen moeten nemen om onze ontwikkelingsstudio’s en investeringen te structureren rond het bouwen van de best mogelijke games met onze belangrijkste franchises – Harry Potter, Mortal Kombat, DC en Game of Thrones. Na zorgvuldige overweging sluiten we drie van onze ontwikkelingsstudio’s – Monolith Productions, Player First Games en Warner Bros. Games San Diego. Dit is een strategische koerswijziging en geen weerspiegeling van deze teams of het talent dat erin zit.

De ontwikkeling van Monolith’s Wonder Woman-videogame zal niet doorgaan. Onze hoop was om spelers en fans de hoogst mogelijke kwaliteitservaring te bieden voor het iconische personage, en helaas is dit niet langer mogelijk binnen onze strategische prioriteiten. Dit is een andere moeilijke beslissing, aangezien we Monolith’s legendarische geschiedenis van het leveren van epische fanervaringen door middel van geweldige games erkennen. We bewonderen de passie van de drie teams enorm en bedanken elke werknemer voor hun bijdragen.

Hoe moeilijk het vandaag ook is, we blijven gefocust en enthousiast om weer hoogwaardige games te produceren voor onze gepassioneerde fans en ontwikkeld door onze studio’s van wereldklasse en om onze gamesbusiness weer winstgevend en groeiend te maken in 2025 en daarna.”

De Wonder Woman game werd tijdens de Game Awards van 2021 aangekondigd, maar sindsdien was het al behoorlijk stil rondom de game. Wel waren er meermaals geluiden over een reboot van de game. De Wonder Woman game zou gebruik maken van Monolith’s Nemesis systeem, maar dat zullen we helaas nooit gaan ervaren.

Volgens de laatste geruchten zou Rocksteady, na het teleurstellende Suicide Squad, mogelijk weer bezig zijn met een Batman Arkham game. Daarnaast weten we ook zeker dat er aan een opvolger van Hogwarts Legacy wordt gewerkt, welke connecties zou hebben met de HBO serie die onlangs werd aangekondigd.