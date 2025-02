Er wordt gebruik gemaakt van generative AI in Call of Duty Black Ops 6

Activision heeft bevestigd dat er gebruik wordt gemaakt van generatieve AI in Call of Duty Black Ops 6. Spelers vermoeden dit al langer vanwege bepaalde afbeeldingen, vooral in de bundles shop voor verschillende skins.



De bevestiging kwam via een update op de Steam-pagina van Black Ops 6. Daar staat: “Ons team gebruikt generatieve AI-tools om bepaald in-game materiaal te helpen ontwikkelen.” Hoewel het vrijwel zeker is dat AI gebruikt wordt voor sommige afbeeldingen in de shop, is niet duidelijk of AI ook op andere plekken in de game wordt toegepast.

Het vermoeden van spelers begon toen ze een afbeelding van een zombie kerstman zagen met zes vingers in plaats van vijf. Daarnaast wezen ze op andere afbeeldingen die duidelijke kenmerken van AI-gebruik vertonen.