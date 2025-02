Bloober Team en KONAMI werken weer samen!

Bloober Team en KONAMI hebben aangekondigd dat ze samenwerken aan een nieuw project. Dit volgt op het succes van de remake van Silent Hill 2.



De samenwerking tussen de twee bedrijven begon in 2021 toen KONAMI op zoek was naar een partner om nieuw leven te blazen in de Silent Hill-reeks. Bloober Team werd gekozen vanwege hun ervaring met horror en sfeervolle verhalen. In oktober 2022 werd tijdens de Silent Hill Transmission livestream onthuld dat Bloober Team werkte aan de remake van Silent Hill 2. De game werd zeer goed ontvangen, met een score van 86/100 op Metacritic en 88/100 op OpenCritic. Daarnaast ontving het meerdere prijzen, waaronder Game of the Year 2024 van IGN Japan en Best Horror Game of the Year van de IGN Community Awards.

Dankzij het succes van Silent Hill 2 is er nu een nieuwe overeenkomst getekend voor een nieuw project. Piotr Babieno, CEO van Bloober Team, liet weten:

“Our collaboration with KONAMI has been incredibly fruitful, and the success of Silent Hill 2 speaks for itself. By sharing knowledge and experience, we have been able to create high-quality production together. Of course, we can’t reveal too many details at this time, but we are confident that fans will be just as excited about our collaboration as we are. We can’t wait to share something truly special with players when the time is right.”

Hoewel er nog weinig details bekend zijn, is bevestigd dat de nieuwe game gebaseerd zal zijn op een IP van KONAMI.