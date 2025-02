Trailer Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition laat alles zien wat je moet weten

Bereid je voor op een kolossaal avontuur in de action RPG Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition voor Nintendo Switch. Bekijk de nieuwe trailer voor een overzicht van de voornaamste kenmerken van deze game, die op 20 maart verschijnt.

In Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition is het 2054 en is de aarde vernietigd. Een ruimteschip met menselijke overlevenden is op het nippertje ontsnapt aan een vernietigende intergalactische oorlog en neergestort op de vijandige planeet Mira.

Vorm je eigen hoofdrolspeler – inclusief uiterlijk, kleding en kapsel – en beleef het verhaal van deze overlevenden. Vecht en bouw een nieuwe toekomst voor de mensheid in deze mysterieuze, gevaarlijke wereld.

Deze game verscheen oorspronkelijk in 2015 als Xenoblade Chronicles X. De nieuwe versie biedt verbeterde beelden en meer, zoals:

Verkennen : Mira is een uitgestrekte wereld die bestaat uit vijf enorme continenten, met elk hun eigen biomen, weersomstandigheden en levensvormen. Tijdens je avonturen ben je helemaal vrij om tussen deze naadloos verbonden continenten te reizen en alles wat je interessant lijkt te bezoeken. Natuurlijk tref je daarbij vele gevaren op je pad, dus zorg dat je goed bent voorbereid.

: Mira is een uitgestrekte wereld die bestaat uit vijf enorme continenten, met elk hun eigen biomen, weersomstandigheden en levensvormen. Tijdens je avonturen ben je helemaal vrij om tussen deze naadloos verbonden continenten te reizen en alles wat je interessant lijkt te bezoeken. Natuurlijk tref je daarbij vele gevaren op je pad, dus zorg dat je goed bent voorbereid. New Los Angeles : Je nieuwe thuis en een van de laatste bastions van de mensheid. New Los Angeles (NLA) is het centrum van menselijke activiteit op Mira. In deze grote stad leiden de overlevenden van de neergestorte USS White Whale hun dagelijks leven. NLA is verdeeld in verschillende districten, waaronder een commerciële zone, industrieel gebied, BLADE-hoofdkwartier en woonwijk. Bekijk de bezienswaardigheden in elk district, praat met bondgenoten en bewoners, koop nieuwe wapens en uitrusting en meer.

: Je nieuwe thuis en een van de laatste bastions van de mensheid. New Los Angeles (NLA) is het centrum van menselijke activiteit op Mira. In deze grote stad leiden de overlevenden van de neergestorte USS White Whale hun dagelijks leven. NLA is verdeeld in verschillende districten, waaronder een commerciële zone, industrieel gebied, BLADE-hoofdkwartier en woonwijk. Bekijk de bezienswaardigheden in elk district, praat met bondgenoten en bewoners, koop nieuwe wapens en uitrusting en meer. Gevechtssysteem : In Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition kunnen spelers vijanden verslaan met een snel, actievol gevechtssysteem. Tijdens gevechten kunnen spelers vrij bewegen om tactisch gebruik te maken van diverse aanpasbare aanvallen en vaardigheden die Arts worden genoemd. De beschikbare Arts zijn afhankelijk van de klasse van elk personage. Door vijanden van alle soorten en maten te verslaan kunnen spelers steeds sterker worden, en dat zal hard nodig blijken om een kans te maken tegen de sterkere, soms supergrote vijanden.

: In Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition kunnen spelers vijanden verslaan met een snel, actievol gevechtssysteem. Tijdens gevechten kunnen spelers vrij bewegen om tactisch gebruik te maken van diverse aanpasbare aanvallen en vaardigheden die Arts worden genoemd. De beschikbare Arts zijn afhankelijk van de klasse van elk personage. Door vijanden van alle soorten en maten te verslaan kunnen spelers steeds sterker worden, en dat zal hard nodig blijken om een kans te maken tegen de sterkere, soms supergrote vijanden. Missies : Al vroeg in de game sluit je je aan bij de organisatie genaamd ‘Builders of the Legacy After the Destruction of Earth’ (BLADE) om de inwoners van NLA en andere overlevenden van de aarde te helpen. In de loop van de game krijg je verschillende verzoeken van de personages die je ontmoet, naast opdrachten van BLADE zelf. Via deze missies wordt het verhaal ontvouwen, versterk je de banden met je teamgenoten, verdien je verschillende beloningen en meer.

: Al vroeg in de game sluit je je aan bij de organisatie genaamd ‘Builders of the Legacy After the Destruction of Earth’ (BLADE) om de inwoners van NLA en andere overlevenden van de aarde te helpen. In de loop van de game krijg je verschillende verzoeken van de personages die je ontmoet, naast opdrachten van BLADE zelf. Via deze missies wordt het verhaal ontvouwen, versterk je de banden met je teamgenoten, verdien je verschillende beloningen en meer. Skells : Skells zijn machtige gepantserde voertuigen die door de mensheid zijn ontwikkeld. Ze kunnen vliegen en in voertuigen transformeren, en zijn ook nog eens formidabele vechtmachines. Zodra je jezelf hebt bewezen aan de BLADE-organisatie, krijg je de mogelijkheid om je eigen Skell te besturen. Je kunt in de game verschillende Skells krijgen, elk met verschillende kenmerken die je kunt aanpassen om je eigen vechtstijl te vormen.

: Skells zijn machtige gepantserde voertuigen die door de mensheid zijn ontwikkeld. Ze kunnen vliegen en in voertuigen transformeren, en zijn ook nog eens formidabele vechtmachines. Zodra je jezelf hebt bewezen aan de BLADE-organisatie, krijg je de mogelijkheid om je eigen Skell te besturen. Je kunt in de game verschillende Skells krijgen, elk met verschillende kenmerken die je kunt aanpassen om je eigen vechtstijl te vormen. Onlinefuncties : Sluit je aan bij een team van maximaal 31 andere spelers online* 1 en werk samen voor het voltooien van taken, zoals het verzamelen van een bepaald aantal voorwerpen of het vellen van specifieke vijanden. Twee tot vier teamleden kunnen ook een online-team vormen om samenwerkend machtige vijanden te verslaan. Daarnaast kun je de avatars van andere spelers rekruteren voor je team in het hoofdverhaal.

: Sluit je aan bij een team van maximaal 31 andere spelers online* en werk samen voor het voltooien van taken, zoals het verzamelen van een bepaald aantal voorwerpen of het vellen van specifieke vijanden. Twee tot vier teamleden kunnen ook een online-team vormen om samenwerkend machtige vijanden te verslaan. Daarnaast kun je de avatars van andere spelers rekruteren voor je team in het hoofdverhaal. Ontdek meer verhalende content: Deze nieuwe versie breidt het originele avontuur uit met een nieuwe locatie om te verkennen, nieuwe personages om te ontmoeten en extra verhalende content om te beleven, allemaal exclusief voor Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.



Spelers die vóór 6 april de digitale versie van de game kopen in de Nintendo eShop of My Nintendo Store ontvangen een in-game Exploration Support Package vol handige voorwerpen om het avontuur goed mee te beginnen, zoals credits, wapens, pantsers en meer.