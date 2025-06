Fox Hunt is de multiplayermodus voor Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Konami heeft vandaag Fox Hunt voor Metal Gear Solid Delta Snake Eater uit de doeken gedaan. Het gaat hier om een online battle modus.

Volgens director Yu Sahara kunnen we een geheel orginele modus verwachten, dat zich afspeelt op dezelfde plek als de singleplayer maar wel ander soort gameplay zal bevatten. Hoewel fans hopen op Metal Gear Online zegt hij wel dat deze ervaring heel anders is.

“Gelukkig waren er verzoeken om Metal Gear Online terug te brengen van spelers die vroeger Metal Gear Online speelden. Aan de andere kant is de omgeving waarin spelers spelen sindsdien drastisch veranderd. We hebben goed nagedacht over wat voor soort online gevechtsmodus we nu zouden creëren, gegeven de huidige omstandigheden.”

Volgens de director zijn “verstoppertje” en “ontdekken” in combinatie met de typische gunplay uit de serie de beste woorden om de modus te beschrijven. In de game worden de basisgameplay-elementen uit de game gebruikt en in bovenstaande trailer zie je wat dit als resultaat brengt.

Naast Fox Hunt krijgen de PlayStation 5 en PC-versies de “Snake vs. Monkey” modus. Dit is een mini-game met personages uit Ape Escape. De Xbox-versie krijgt de “Snake vs. Bomberman” mini-game. Metal Gear Delta Snake Eater verschijnt op 28 augustus voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.