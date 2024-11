Hogwarts Legacy krijgt een vervolg; zal een connectie hebben met Harry Potter serie HBO

Er komt een vervolg op Hogwarts Legacy, aldus Warner Bros. Het succes van het eerste deel doet naar meer smaken en het vervolg dat er zal komen, zal ook een link hebben naar het verhaal van HBO-serie van Harry Potter.

In een interview met Variety laat David Haddad, president van Warner Bros. Interactive Entertainment, weten dat de blijvende interesse van de fans naar nog meer Harry Potter de drijfveer is geweest om aan een vervolg op Hogwarts Legacy te werken.

Dat vervolg zal dus verbonden zijn aan het verhaal dat de Harry Potter-serie op HBO zal vertellen en daardoor kunnen fans een consistente wereld krijgen die ze kunnen verkennen.

“Onze inzichten vertellen ons dat er weinig onderscheid is tussen jongere en oudere fans – ze zijn allemaal diepgewortelde Harry Potter-fans,” aldus Haddad.

Van Hogwarts Legacy zijn inmiddels ruim 30 miljoen exemplaren van over de toonbank gevlogen en is het niet gek dat Warner Bros inzet op een vervolg. In die game zullen de verhalen van de tovenaars en heksen nog meer moeten integreren.

Er is op dit moment nog weinig bekend over de inhoud van de opvolger van Hogwarts Legacy, maar in 2026 schijnt deze te moeten verschijnen. Dat is uiteraard gelijktijdig met de Harry Potter serie. Kijken jullie al uit naar de opvolger van Hogwarts Legacy?