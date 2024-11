Switch verkopen naderen de 150 miljoen stuks

Nintendo heeft dan de verkoop verwachtingen van de Switch verlaagt, maar desondanks nadert de console de 150 miljoen verkochte exemplaren.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Nintendo laten weten dat er in het afgelopen kwartaal (eindigend op 30 september) ruim 2,62 miljoen exemplaren van de Switch heeft verkocht. Daarmee komt het totaal op 146 miljoen exemplaren.

Naast de verkopen van de hardware gaf Nintendo ook weer een update op de top 10 best verkopende first party games en daar staat Mario Kart 8 nog steeds boven aan (met een indrukwekkend aantal van ruim 64 miljoen verkochte exemplaren!). De volledige top 10 ziet er als volgt uit:

01. Mario Kart 8 Deluxe – 64.27 miljoen stuks

02. Animal Crossing: New Horizons – 46.45 miljoen stuks

03. Super Smash Bros. Ultimate – 35.14 miljoen stuks

04. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32.29 miljoen stuks

05. Super Mario Odyssey – 28.50 miljoen stuks

06. Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26.44 miljoen stuks

07. Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 25.69 miljoen stuks

08. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21.04 miljoen stuks

09. Super Mario Party – 20.98 miljoen stuks

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 17.77 miljoen stuks

Naast deze games worden ook The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (2,56 miljoen exemplaren, is pas sinds 26 september in de verkoop) Nintendo Switch Sports (14,37 miljoen exemplaren), Paper Mario: The Thousand-Year Door (1,94 miljoen exemplaren) en Luigi’s Mansion 2 HD (1,57 miljoen exemplaren).