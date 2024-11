Nintendo Switch 2 zal backwards compatible zijn met huidige Switch-games

Tijdens een Corporate Management Policy Briefing heeft president Shuntaro Furuwaka laten weten dat de nog te onthullen opvolger van de Nintendo Switch backwards compatible zal worden. Op X bevestigt hij deze mededeling nog maar eens.

This is Furukawa. At today’s Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024