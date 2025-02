Wonder Woman game door besluiteloosheid Monolith geannuleerd

De Wonder Woman game van Monolith Productions was in eerste instantie een nieuwe IP met het Nemesis systeem en daarna een Wonder Woman-game die gebruik zou maken van de feature en vervolgens een God of War-achtige Wonder Woman-game.

Nadat we eerder deze week vernamen dat Monolith Productions (en nog twee Warner Bros-studio’s) werden gesloten en de Wonder Woman game werd geannuleerd, heeft Bloomberg Jason Schreier meer context gegeven over de gebeurtenissen.

De journalist meldt dat de eerste ideeën voor de Wonder Woman-game al in 2021 kwamen, nadat Warner Bros nee tegen Monolith had gezegd toen ze een nieuw IP wilden maken. Er waren toen alle tekenen van zakelijke besluitenloosheid, aangezien de ontwikkelaar de game wel mocht plannen, ondanks dat Warner Bros er niet in geïnteresseerd was.

In de Kinda Funny Podcast gaat Schreier nog dieper in op de gebeurtenissen bij Monolith na het uitbrengen van Middle-Earth: Shadow of War in 2017. Het team zou in eerste instantie hun kennis met het Nemesis systeem willen uitbreiden bij een nieuw IP genaamd Legacy verwerken. De game werd bestempeld als een “verhaal gedreven procedureel iets”.

Gedurende de drie jaar dat Monolith aan het experimenten was, werd het duidelijk dat Warner Bros eigenlijk helemaal geen interesse had in een nieuw IP. Daarop volgde een vreemde periode, waarin meerdere meetings werden gehouden en eigenlijk niemand duidelijkheid kon verschaffen en er pas in 2021 werd besloten om het nieuwe IP te schrappen.

Schreier beweert eerder in dat gesprek dat hem is verteld dat de onlangs vertrokken David Haddad tijdens zijn periode bij Warner Bros veel te maken had met “klassieke besluiteloosheid, mensen die weigeren te bellen, omdat bellen betekent dat je jezelf blootstelt aan risico’s, en als je telefoontjes pleegt die je blootstellen aan risico’s, je comfortabele baan kunt verliezen”.

Nadat het IP werd geannuleerd en veel van de topmannen bij Monolith opstapte, moest de rest maar werken aan de Wonder Woman game. In eerste instantie werd daar het Nemesis systeem in geïmplementeerd, maar later werd het ook een “God of War-achtige” game. Echter was het toen al te laat en al helemaal als je het laatste jaar van Warner Bros gamedivisie van de afgelopen jaar erbij houdt.