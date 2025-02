PlayStation VR2 vanaf maart een stuk goedkoper

Sony gaat de prijs van de PlayStation VR2 vanaf volgende maand flink laten zakken. In maart kost de nieuwste VR-headset van het bedrijf nog maar €449.

Dat is een behoorlijke prijsverlaging als je bedenkt dat de PlayStation VR2 op dit moment voor net geen 600 euro over de toonbank gaat. De headset wordt standaard geleverd met twee Sense-controllers en een stereo headset. Daarnaast zal de bundel met Horizon Call of the Mountain (wat overigens al een aanrader is als je de headset gaat kopen!) ook voor €449 verkrijgbaar zijn.

Starting March, PlayStation VR2 is available at a new great price. Full details https://t.co/9ndEPYSokd pic.twitter.com/rR7QWf93at — PlayStation (@PlayStation) February 27, 2025

Het enige nadeel dat de headset kent, is dat de support van Sony nagenoeg nihil is qua first party games. Wat dat betreft lijkt het bedrijf niet geleerd te hebben van diens voorganger.