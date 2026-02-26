Wolfenstein 3 bevestigd dankzij casting nieuws

Er zijn wat details van Wolfenstein 3 gelekt, dankzij wat speurwerk van MP1st, die op de casting van de game stuitte.

Er ging al enige tijd geruchten over het internet dat MachineGames bezig zou zijn met een nieuwe Wolvenstein. Tijdens de rechtszaak van Microsoft met de FTC vanwege de overname van Activision Blizzard verscheen er al een document waaruit bleek dat de studio aan een nieuw deel werkt. Bovendien gooide studio director Jerk Gustafsson olie op het vuur door te zeggen dat de studio graag terugkeert na de serie.

Uit de castingdetails zou blijken dat er in het derde deel van Wolvenstein een rol is weggelegd voor Sofiya, “een Oekraïens weesmeisje van 8 tot 11 jaar oud dat, samen met haar adoptiehond Ralph, een band opbouwt met William en hem vergezelt op zijn reizen”. Ze is behoorlijk getraumatiseerd door de oorlog, maar zou zich dankzij het verzet weer langzaamaan opfleuren.

MachineGames zou in april pas beginnen met de performance capture van de game en later in 2026 en volgend jaar nog wat data hebben staan. Dit zou eventueel ook nog kunnen voor DLC. Het lijkt er in ieder geval op dat we de komende tijd nog niks over de game zullen horen.