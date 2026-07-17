Fallout 3 en New Vegas remaster bevestigd, maar ook twee nieuwe delen!

We wisten al een tijdje van het bestaan af van de twee Fallout remasters, maar nu heeft Bethesda ze dan ook officieel aangekondigd, net als twee nieuwe delen in de serie!

In een behoorlijk lang bericht op X laat het bedrijf weten dat er aan een remaster van zowel Fallout 3 als Fallout New Vegas wordt gewerkt. Het bedrijf houdt verder de kaken stijf op elkaar wat betreft een mogelijke releasedatum of platforms waar het voor gaat verschijnen. In 2023 doken deze game al op in FTC-documenten ten tijden van de rechtszaak met Microsoft.

Wel zal er volgend jaar een uitbreiding komen voor Fallout 76 dat een prequel zal worden voor Fallout 3. Verder haalt het bedrijf in het bericht nog aan dat er dit jaar geen Fallout Day event wordt gehouden, maar dat er volgend jaar voor het dertig jarige bestaan grote dingen op de planning staan. Zo zal Fallout Day (23 oktober) in Washington worden gevierd.

Dat betekent dat we ook nog wel even zullen moeten wachten op de onthulling van Fallout 5 en de nieuwe Fallout game van Obsidian, waar eerder deze week al wat over op internet verscheen. Overigens hoeven we beide games niet snel te verwachten, aangezien Bethesda zelf nu met man en macht werkt aan The Elder Scrolls 6 en Obsidian Entertainment pas is begonnen aan hun game. Er werd in het verleden al eens gesuggereerd dat de volgende Fallout pas in 2030 zal verschijnen.

Waar kijken jullie het meest naar uit? Denken jullie dat Obsidian Fallout New Vegas kan overtreffen? Of verwachten jullie veel/ meer van Fallout 5?