Obsidian heeft mogelijk Avowed 2 geannuleerd voor nieuwe Fallout

Met het nieuws over de reorganisatie heeft Xbox een beerput geopend, want er gaan veel roddels rond. Zo wordt er nu geclaimd dat Obsidian Entertainment Avowed 2 heeft geannuleerd om een nieuwe Fallout te kunnen maken.

Nadat Microsoft de reorganisatie eerder deze week officieel bekendmaakte, was er veel onzekerheid over de toekomst van diverse studio’s. We waren aangenaam verrast om te lezen dat er vijf studio’s onafhankelijk of verkocht werden, waardoor zij gewoon games kunnen blijven maken.

Echter zijn er ook studio’s flink getroffen, zoals ID Software dat nog maar 50% van de werknemers over heeft. Echter lijken de veranderingen ook positief nieuws te zijn, want de Xbox studio’s gaan voortaan focussen op de “grootste franchises”. Dit heeft volgens Bloomberg ervoor gezorgd dat Obsidian Entertainment niet langer Avowed 2 mag maken, maar zich kan focussen op een nieuwe Fallout.

Deze Fallout game zou worden gemaakt onder leiding van Josh Sawyer, die in het verleden aan een RPG werkte die veel inspiratie uit Fallout haalde, maar geen onderdeel uit maakte van de franchise. Op deze manier kwam ooit Fallout Las Vegas tot stand, het enige deel uit de serie die niet door Bethesda zelf werd gemaakt.

Het is wel jammer voor degene die uitkeken naar Avowed 2, want de ontwikkeling daarvan verliep erg goed en de game zou begin volgend jaar worden onthuld. Echter paste de game volgens Xbox chef Asha Sharma niet meer bij de strategie die Xbox voor ogen heeft. Hierdoor lijkt het erop dat die game geannuleerd is of in ieder geval op de plank is beland.