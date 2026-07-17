Eerste Wereldoorlog shooter Gallipoli verschijnt op 20 augustus

Blackmill Games heeft laten weten dat de releasedatum van Gallipoli op 20 augustus is en dat je 25 procent korting kunt scoren als je hem rond de release koopt.

Gallipoli zou oorspronkelijk op 21 mei 2026 uitkomen, maar de ontwikkelaars hebben de release uitgesteld om de laatste verbeteringen aan de game door te kunnen voeren. Vandaag is een nieuwe releasedatum aangekondigd, samen met een nieuwe trailer: de game verschijnt nu op 20 augustus 2026. Daarnaast is er een lanceringskorting van 25%, waardoor de prijs uitkomt op €29,99 voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. De game zal ook volledige crossplay-functionaliteit bieden.

In Gallipoli worden spelers meegenomen naar het Ottomaanse front, waar ze intense gevechten van 25 tegen 25 pelotons beleven tussen de troepen van het Britse Rijk en het Ottomaanse Rijk. Deze gevechten vinden plaats op diverse terreinen, waaronder stranden, steden en woestijnen. Spelers kunnen kiezen uit tien historisch geïnspireerde classes, zoals Officier, Zware Machinegeweerschutter, Sniper en Brancarddrager. Daarnaast hebben spelers toegang tot ongeveer 50 authentieke wapens en uitrustingsstukken uit zowel het Ottomaanse als het Britse arsenaal.

Wij mochten tijdens Gamescom 2025 al aan de slag en zagen daar al dat men na Verdun, Tannenberg en Isonzo weer een fantastische Eerste Wereldoorlog shooter gaan leveren!